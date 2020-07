Pendant ce temps-là, des Hornets font du cinq-contre-cinq en Floride

Si la NBA ne trouvait pas de plan pour donner un peu de compétition aux huit équipes non invitées à terminer la saison à Orlando, l’attente pourrait bien être interminable pour les joueurs concernés, alors que le début de la saison prochaine n’est pas prévu avant décembre.

Il y a quelques jours, trois vidéos sont apparues sur Twitter, montrant trois joueurs des Hornets (Devonte’ Graham, Dwyane Bacon et Miles Bridges) en plein cinq-contre-cinq, non pas au sein du centre d’entraînement de leur franchise (où cette pratique demeure interdite), mais plutôt en Floride, au cours d’une session encadrée par les membres de la structure d’entraînement « Taylor Sports Group », créée par Ronnie Taylor, ancien pensionnaire de Pro B et Pro A en France, qui entraînait notamment Michael Beasley jusqu’à ce que celui-ci soit appelé par les Nets.

Pas de sanction de la NBA

Sollicitée par le Charlotte Observer, la NBA s’est exprimée sur la difficulté de la situation, à savoir de maintenir les joueurs concernés dans leurs centres d’entraînement pour travailler leur condition physique et bosser individuellement tout en préservant leur risque de contamination.

« Nous nous efforçons d’offrir aux équipes qui ne sont pas à Orlando la possibilité de s’entraîner en groupe, » a statué la ligue. « En attendant, si nous comprenons la volonté des joueurs de se réunir et d’organiser leurs propres entraînements, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité, ils ne devraient pas le faire. »

La généralisation de ce type de cas et l’exposition au virus ne faciliteront clairement pas la tâche de la ligue dans l’optique de garantir la santé de tous au moment d’organiser un potentiel regroupement entre les joueurs et équipes non invitées à Orlando. La NBA se refuse toutefois de fliquer les joueurs de ces huit équipes restantes et ne sanctionnera pas ces écarts de comportement.