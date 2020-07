Under Armour : la Embiid 1 refait surface

Verra-t-on Joel Embiid avec ses premières chaussures signature aux pieds à Orlando ? On peut se poser la question en voyant ces quelques indiscrétions publiés par le compte Instagram headshoes.id, qui annonce une sortie du modèle en septembre et dévoile des visuels de la paire confirmant ceux que l’on avait découverts en début d’année.

L’empeigne et la languette semblent bien constituées de mesh pour la respirabilité, tandis que le plastique et les plaques TPU latérales sont là pour le maintien. Concernant l’amorti, on serait sur une mousse « micro-G » et un coussin HOVR dans la semelle, et sous cette dernière, la traction est assurée par des motifs multidirectionnels.

