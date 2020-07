Les Celtics impressionnés par le physique de Robert Williams

Encore peu utilisé pour sa deuxième saison, car toujours très perfectible, Robert Williams s’est fait tout de même remarquer cette année. Le jeune pivot (22 ans) de Boston présente de grosses qualités athlétiques, parfaites pour protéger le cercle en défense et jouer les opportunistes en attaque.

Ce physique imposant (2m03, 107 kg) a été freiné avant la coupure, en décembre 2019, à cause d’un œdème osseux à la hanche. Il n’a donc joué que 23 matches, mais les mois de pause ont été précieux pour se soigner.

Son arrivée dans la « bulle » a d’ailleurs été remarquée par Marcus Smart. « Ce n’est déjà pas mal pour les autres joueurs de l’équipe, mais Rob est différent sur le plan des qualités athlétiques », explique l’arrière au site officiel des Celtics. « C’est un monstre dans ce domaine, et pour défendre le cercle. Il a la tête au niveau du panier, ses appuis sont bons. Il maîtrise mieux tout. Rien qu’en le voyant, on voit qu’il est prêt et en bonne santé. »

Robert Williams se sent plus « rapide », quand Brad Stevens estime qu’il a mûri : « Il a l’air d’un joueur plus âgé, il termine sa seconde saison mais c’est comme s’il entrait déjà dans sa troisième. »

Toute la question est donc désormais de savoir s’il va pouvoir jouer un rôle important dans cette fin de saison. Pour l’instant, il n’avait que 14 minutes de moyenne pour s’exprimer et devait partager son temps de jeu avec une grosse concurrence. Daniel Theis déjà, qui est le pivot titulaire, puis Enes Kanter voire Vincent Poirier.

« On va jouer avec tous nos extérieurs et avoir besoin de changer de pivot », annonce Brad Stevens. « Avec lui, on a quelqu’un pour protéger le cercle », poursuit Marcus Smart. « Donc il nous permet, à nous les extérieurs, de mettre la pression sur les adversaires. »