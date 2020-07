Deandre Ayton par sa forme physique

A quelle place serait Phoenix si Deandre Ayton n’avait pas écopé d’une suspension de 25 matchs pour un contrôle positif à un diurétique en début de saison ? On ne le saura jamais, mais la franchise de l’Arizona aurait peut-être pu revendiquer plus de 26 succès, son bilan au soir du 11 mars dernier.

Pour représenter les Suns du mieux possible pour une mission qui ne s’annonce pas évidente, le pivot bahaméen a mis toutes les chances de son côté pour briller dans la bulle floridienne en se présentant au top de sa forme pour le plus grand plaisir de son coach, Monty Williams. « Son physique a l’air incroyable, a-t-il déclaré. C’est un jeune homme gâté sur ce point. J’aurais aimé avoir les mêmes prédispositions. Il a l’air en grande forme, il a fait un très bon travail en prenant soin de son cardio ».

Durant le confinement, les Suns ont été suivis de près par Cory Schlesinger, en charge de la condition physique, qui a nourri les joueurs d’un nombre incalculable d’exercices à réaliser pour garder la ligne. « Peut-être parce qu’on est si jeunes et gâtés génétiquement, beaucoup de nos gars ont l’air vraiment en forme et Deandre est certainement tout en haut de la liste ».

Monter en puissance jusqu’à la fin du mois

Monty Williams a également trouvé que les deux leaders de l’équipe, Devin Booker et Deandre Ayton, communiquaient davantage sur ces premiers entraînements collectifs effectués dans la « bulle ».

« J’ai l’impression d’être dans ma troisième ou quatrième année, et je sais ce que je fais maintenant, a glissé Deandre Ayton. Je ne suis plus vraiment celui à qui on doit dire ce qu’il faut faire. Je suis plutôt celui qui comprend, qui analyse la situation et se comporte en playmaker. Devin et le coach l’ont vu, donc on collabore simplement en fonction de nos forces pour faire bouger les choses. On fait tout ce qui est le mieux pour l’équipe ».

Même s’il paraît déjà affûté, Deandre Ayton sait qu’il n’est pas encore à 100% et compte bien profiter des semaines de préparation pour continuer à monter en puissance.

« Aujourd’hui, j’ai eu l’impression d’être au premier jour d’entraînement pour être honnête, a ajouté Deandre Ayton. On était vraiment dans la compétition. Bien qu’on y soit depuis trois jours de suite, aujourd’hui, j’ai eu l’impression qu’on avait vraiment couru après parce que je suis vraiment fatigué. J’ai vraiment mal maintenant ».

Un mal pour un bien puisque ça permettra d’être au top le 30 juillet prochain.