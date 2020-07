Mike Malone impatient de retrouver Nikola Jokic « dans les prochains jours »

Contaminé par le Covid-19 en Serbie, Nikola Jokic devait attendre de ne plus être contagieux pour pouvoir prendre l’avion pour les États-Unis. Au départ, le plan était que le pivot rejoigne Denver, afin de se rendre à Disney World avec ses camarades, mais il a raté son avion de retour, et son arrivée prend encore du retard.

« L’espoir, c’est qu’il sera bientôt là », a expliqué son coach, Mike Malone, après le premier entraînement de son équipe. « Je lui ai parlé à plusieurs reprises. Je sais qu’il est très enthousiaste et qu’il a hâte de venir ici. Il est en bonne santé, il se sent bien, et j’espère qu’il sera bientôt là, dans les prochains jours. »

Le plus tôt sera le mieux car les joueurs doivent passer par une phase de quarantaine avant de pouvoir être actif dans la « bulle », et de pouvoir s’y entraîner.

Comme les Clippers avec Kawhi Leonard, Nikola Jokic n’est pas le seul joueur qui manque à l’appel, d’autres Nuggets n’ayant pas encore pu rejoindre Disney World, après avoir été contaminés par le Covid-19.

« Nous n’avons pas toute notre équipe ici », conclut Mike Malone. « Mais nous ne donnons aucun détail à ce sujet. Nous attendons que certains de nos joueurs nous rejoignent. Mais avec les joueurs que nous avons, nous traitons cela comme une opportunité de revenir dans le gymnase pour se reconnecter sur le terrain, s’entraîner, faire des exercices et revoir les bases offensives et défensives ainsi que les éléments fondamentaux de notre équipe. »