Kawhi Leonard a rejoint les Clippers à Disney World

C’est avec un peu de retard que Kawhi Leonard a donc pris l’avion pour la « bulle », l’ailier ayant géré un « problème familial » avant d’intégrer Disney World.

« Kawhi est en route », a ainsi expliqué Doc Rivers après l’entraînement des Clippers, vendredi après-midi. « Il devrait arriver dans la soirée ». L’ancien des Spurs et des Raptors n’était pas le seul membre des Clippers à avoir dû retarder son arrivée dans la « bulle », mais le coach n’a pas voulu nommer les autres.

Sans doute qu’il s’agit de joueurs ou de membres du staff, comme Landry Shamet, testés positifs au Covid-19 et qui doivent attendre de ne plus être contagieux afin de pouvoir prendre l’avion.

Désormais, le MVP des dernières Finals va devoir être isolé dans sa chambre, et il ne pourra sortir que s’il connaît deux tests négatifs au Covid-19 deux jours de suite. Il ne pourra ainsi retrouver ses camarades que lundi.

Paul George à 100 %, les Clippers « en mission »

Ces derniers ont donc pu s’entraîner pour la première fois hier, Paul George expliquant que la pause lui avait permis de totalement récupérer de ses opérations des deux épaules.

« Vraiment, j’ai eu quelques doutes pour commencer la saison », expliquait-il. « J’ai eu des doutes tout au long de la saison parce que je n’étais pas à 100 %. L’épaule ne donnait pas l’impression d’être à 100 %. Il fallait attendre et espérer, croire les médecins quand ils me disaient que le moment où j’allais me sentir en pleine forme, et sans douleur aux épaules, allait arriver. Mais pendant toute la saison, jusqu’à il y a un mois ou deux, je devais toujours faire des exercices pour mon épaule, pour la réchauffer. J’ai dû faire tellement de choses avant de pouvoir mettre un pied sur le terrain. Maintenant, je me sens bien à nouveau… je me sens à nouveau moi-même. »

De quoi lui permettre de dire que les Clippers ont encore plus de chances de remporter le titre désormais, alors que Doc Rivers a dévoilé son discours à ses joueurs.

« Le message, c’est que nous sommes en mission », a expliqué le coach dans le bus, dans une allégorie militaire. « Nous avons été déployés. Rien ne va nous distraire. Nous n’allons nous plaindre de rien. Nous sommes ici et c’est tout. C’est notre message. C’est un voyage d’affaires pour nous. »