Covid-19 : Landry Shamet ne devrait pas rejoindre Disney World pour l’instant

Vendredi, on apprenait que les Clippers étaient contraints de fermer leur salle d’entraînement, et de suspendre les séances individuelles en raison de la découverte d’un cas de Covid-19. The Athletic révèle aujourd’hui qu’il s’agit de Landry Shamet, le shooteur des Clippers, titulaire à 27 reprises cette saison.

En conséquence, il n’accompagnera sans doute pas ses coéquipiers à Disney World et restera à Los Angeles pendant la période de quarantaine. Les Clippers, comme les 21 autres équipes, doivent arriver à Disney World en milieu de semaine prochaine.