Covid-19 : les Clippers suspendent leurs entraînements

Après les Nets et les Nuggets, c’est au tour des Clippers de fermer temporairement leurs installations et de suspendre leurs entraînements. Selon ESPN, la franchise a découvert un cas de Covid-19 parmi les 35 personnes qui doivent se rendre à Disney World dans une semaine. On ne sait pas s’il s’agit d’un joueur ou d’un membre du staff.

Quoi qu’il en soit, par mesure de précaution, la salle restera fermée pour quelques jours.

Il faut rappeler que la NBA a recensé neuf cas de Covid-19 supplémentaires sur la semaine écoulée parmi les joueurs, et qu’on ne dénombre que 10 tests positifs sur les 884 personnes testées, qui accompagneront les joueurs, qu’il s’agisse des entraîneurs, des intendants ou des membres du staff médical.