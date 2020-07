Bientôt free agent, Willy Hernangomez aimerait vraiment continuer avec Charlotte

Willy Hernangomez nourrissait beaucoup d’espoir pour cette campagne du côté de Charlotte, au sein d’une équipe en pleine reconstruction et au retour d’une victoire en Coupe du Monde avec un rôle intéressant joué avec la Roja.

Mais comme lors des saisons précédentes, l’ancien intérieur des Knicks a été relégué au bout du banc, étant à peine plus utilisé par James Borrego à partir de janvier 2020 avec quelques éclaircies restées sans lendemain pour 31 matchs disputés au final et 12 minutes en moyenne par rencontre.

Avec la suspension de la saison, l’éviction de Charlotte de la « bulle » d’Orlando et le report des Jeux Olympiques, Willy Hernangomez sait qu’il n’aura plus l’occasion de se montrer et que ses chances de rebondir en NBA pourraient être minces, alors qu’il sera officiellement free agent à partir d’octobre prochain…

Pour mettre tous les atouts de son côté, le joueur, actuellement en Espagne, compte ainsi redoubler d’efforts à Charlotte, où il compte revenir au cours de l’été pour s’entraîner.

« J’étais très triste qu’ils aient déplacé les Jeux Olympiques, mais j’ai essayé de voir le côté positif, » a-t-il déclaré. « J’ai six mois pour tout améliorer et devenir un bien meilleur joueur. J’essaie d’organiser mon été, de passer aussi du temps avec ma famille. J’ai discuté avec Mitch (Kupchak, le GM), James Borrego et les assistants pour savoir quelles sont les prochaines étapes à franchir pour que je devienne un meilleur joueur ».

Willy Hernangomez en a également profité pour exprimer son souhait de poursuivre l’aventure avec les Hornets.

« Ce sera la première fois que je serai free agent, » a-t-il ajouté. « Je vais essayer de profiter de l’expérience et d’être patient. J’ai dit à plusieurs reprises que j’aimais Charlotte. J’aime le groupe de gars que nous avons, l’équipe de coaches. J’essaie de faire partie de l’avenir et du jeune noyau que nous avons. Je me sens chez moi à Charlotte, et j’aimerais rester. L’été va être long, mais j’aimerais vraiment rester, c’est sûr ».