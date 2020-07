À 40 ans, Jamal Crawford a l’enthousiasme d’un rookie

Enfin de retour en NBA, Jamal Crawford savoure. Appelé en renfort par les Nets, en proie à une cascade de forfaits, le triple meilleur sixième homme de l’année (2010, 2014, 2016) va pouvoir refouler les parquets après plus d’un an sans jouer (et un dernier match à 51 points).

Après des mois de faux espoirs, il aura ainsi la possibilité de relancer sa carrière – longue de désormais 20 saisons – dans une équipe virtuellement qualifiée pour les playoffs. Et il est prêt à relever ce nouveau défi.

« Je suis tellement enthousiaste », confie-t-il dans le podcast Scoop B Radio. « Les choses se sont passées rapidement. Nous avons eu une discussion avec eux, comme on en a eu tout au long de la saison avec les autres équipes. Mais ça n’avait abouti à rien à l’époque. Ce n’était peut-être pas le bon moment. Mais avec tout ce qu’il se passe actuellement, les choses sont arrivées plus rapidement. Ça s’est vraiment accéléré et ça a finalement abouti sur quelque chose. […] Je ferai tout ce qu’ils veulent que je fasse. »

Sans Kevin Durant, Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Taurean Prince, Wilson Chandler ou encore Nic Claxton, c’est peu dire que les hommes de Jacque Vaughn se présenteront amoindris en Floride. Ainsi, leur salut passera forcément par leurs plus jeunes éléments, qui se devront d’évoluer décomplexés et sans aucune pression à Orlando, d’après l’ancien joker des Clippers.

« Je sais que c’est une équipe jeune et excitante mais leurs joueurs d’expérience ne seront pas tous présents à Orlando. Ils restent tout de même intrigants car ils vont être plaisants à regarder. Et, désormais, nous allons être plaisants à regarder. Car je fais partie de l’équipe, donc nous allons nous amuser [ensemble] maintenant. Même si, évidemment, tout le monde se prépare à la saison prochaine et à l’avenir car les bases sont déjà bien en place. »

Un rôle de mentor dont il se satisfait déjà

Et qui de mieux que Caris LeVert pour incarner cette jeunesse et ce côté excitant évoqués par Jamal Crawford ? Appelé à devenir le « go-to-guy » de la franchise new-yorkaise, l’arrière de 25 ans signe un exercice 2019-20 prometteur avec près de 18 points, 4 rebonds, et 4 passes de moyenne. Il ne reçoit, en ce sens, que des compliments de la part de son aîné, qui portera – comme à ses débuts – le n°1 à Brooklyn.

« J’adore son jeu, je l’ai toujours apprécié. Pour être honnête avec vous, je pensais qu’il allait être All-Star la saison dernière, avant qu’il ne se blesse. Mais il évoluait dans l’ombre. Il est tellement humble, il a tellement de capacités. Il aime le jeu, c’est un étudiant du jeu, il cherche toujours à s’améliorer. Avec cette humilité et cet amour qu’il a pour le jeu, il va faire partie des meilleurs pendant longtemps. »

Point positif dans cette histoire, grâce à leurs six matches d’avance sur les Wizards, neuvièmes à l’Est, les Nets ont de grandes chances de participer aux playoffs. Et ils pourront compter sur toute l’expérience de leur nouvel arrivé pour aborder ce moment charnière de la saison.

« De l’extérieur, les gens n’en attendent évidemment pas beaucoup de nous. Et c’est bien. Les matchs doivent encore être joués. Je vais faire en sorte que l’on garde ça en tête et que l’on prenne les matchs les uns après les autres. Dans ce genre de situation, ça peut jouer en notre faveur, c’est un peu comme un match de l’AAU [l’association du sport amateur aux États-Unis, ndlr]. Nous devons nous concentrer là-dessus. »