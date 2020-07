Esseulé, Caris LeVert va devoir porter Brooklyn

Lourdement affaiblis par les forfaits de Kyrie Irving, Kevin Durant, Spencer Dinwiddie, Taurean Prince, DeAndre Jordan, Wilson Chandler et Nic Claxton, les Nets vont se présenter à Orlando avec un visage bien différent de celui de mars dernier et de la saison prochaine.

Malgré les renforts de Jamal Crawford et Michael Beasley, les espoirs de Brooklyn reposent désormais sur les épaules de Caris LeVert. L’extérieur de 25 ans sera pour quelques semaines le nouveau leader de l’équipe.

« Je dois accepter ce défi, celui d’être un leader », annonçait-il, avant même le forfait de Spencer Dinwiddie et de Taurean Prince, au New York Post. « J’ai de l’expérience, notamment celle des playoffs. J’aime ces opportunités et ces situations. Je suis impatient d’y aller et de voir ce que ça peut donner. »

De plus, fragile physiquement et blessé à de nombreuses reprises depuis deux ans, il a profité de cette coupure pour récupérer. « Je me sens bien », assure-t-il.

Un tremplin vers un rôle plus important ?

Si les Nets n’ont que très peu de chances d’aller loin en playoffs, ces huit matches de saison et le premier tour des playoffs peuvent servir de tremplin à Caris LeVert. Avant la coupure, il tournait à 24.1 points, 5.3 passes et 4.7 rebonds de moyenne (sur les 16 derniers matches) et on se souvient de sa pointe à 51 points contre les Celtics.

Leader incontesté de ces Nets B, voire C, Caris LeVert pourrait ainsi asseoir son rôle de troisième option offensive derrière Kevin Durant et Kyrie Irving, quand ces derniers seront de retour la saison prochaine.

Prolongé l’été dernier jusqu’en 2023, l’arrière/ailier n’a pas de contrat à aller chercher, mais sans doute davantage une place dans ce groupe à consolider et peut-être aussi un futur coach à séduire.

« Bien évidemment, il va falloir s’adapter avec d’autres joueurs », explique-t-il. « C’est inévitable. Mais c’est aussi un moment d’opportunité pour chaque. Il y a encore du talent dans cet effectif, les gars ont faim, ils veulent profiter de leur chance, envoyer un message, montrer ce qu’ils valent. »