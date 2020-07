Dwane Casey ne veut pas laisser ses joueurs dans la nature jusqu’en décembre

Alors qu’ESPN avait rapporté la possible organisation d’une « bulle » à Chicago pour les équipes non concernées par la lutte pour les playoffs, Dwane Casey a milité pour la possibilité d’organiser un mini-camp d’entraînement, une idée soumise à ses homologues entraîneurs de la ligue qui aurait été accueillie positivement et serait perçue comme l’une des meilleures alternatives envisageables.

« On préférerait ça plutôt que d’aller dans la bulle, » a-t-il glissé, assurant que toutes les équipes n’ont pas les mêmes objectifs pour occuper cette longue pause. « La raison pour laquelle on veut ces mini-camps est de rassembler notre équipe, d’avoir cette camaraderie, de s’améliorer et profiter d’un peu de compétition. On pense pouvoir le faire en toute sécurité dans notre propre environnement. On ne peut pas laisser ces gars sans rien faire du 11 mars au mois de décembre. Ça va nuire à leur carrière. C’est une pause trop longue ».

Un été important pour Sekou Doumbouya

Pour Dwane Casey, qui dispose d’un groupe globalement jeune, l’objectif est de pouvoir enfin basculer sur des entraînements collectifs et profiter de ce temps mort pour développer ses jeunes, dont Sekou Doumbouya.

Concernant le Français, le technicien n’imagine pas une seconde de ne pas proposer un programme musclé au jeune ailier afin de continuer à le perfectionner, l’ancien de Limoges et Poitiers ayant montré de belles choses sur cette première saison en NBA, mais aussi des manquements et une certaine irrégularité.

« Cet été est un énorme été pour Sekou, » a-t-il poursuivi. « Il a été blessé presque tout l’été dernier, donc il n’a pas vraiment eu de Summer League. Il a besoin d’un été entier pour se mettre au travail. Il fait du un-contre-un, ce genre de choses, mais il se doit de s’y mettre et d’avoir cette compétition dont les jeunes joueurs ont besoin ».