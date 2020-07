Washington : Thomas Bryant et Gary Payton II touchés par le coronavirus

Les Wizards n’avaient pas besoin de ça. Déjà affaiblis par les absences de Davis Bertans et Bradley Beal, ils sont arrivés à Disney World ce mardi, dans la « bulle », sans plusieurs autres joueurs.

« Deux joueurs ne sont pas du voyage et j’espère qu’ils pourront nous rejoindre prochainement », a expliqué Scott Brooks , alors qu’on peut en ajouter un troisième, Garrison Mathews, absent pour raisons personnelles.

D’après le Washington Post, les deux joueurs non nommés par le coach sont Thomas Bryant et Gary Payton II. Comme d’autres, ils auraient été touchés par le coronavirus.

Seront-ils sur les parquets pour la reprise ?

Même si on ne sait pas depuis quand ils ont été testés positifs, cela compromet tout de même leur participation à la reprise dans trois semaines. Pour rappel, pour entrer dans la « bulle », tout joueur testé positif doit ensuite enchaîner deux tests négatifs de suite en 24 heures.

Les Wizards n’avaient déjà que peu de chances d’arracher la huitième place, même avec Bradley Beal. Sans leur meilleur joueur, deuxième meilleur marqueur de la ligue, les espoirs sont dès lors très minces. Ils seraient quasiment nuls si Thomas Bryant (12.1 points et 6.8 rebonds de moyenne) et Gary Payton II déclaraient forfait.

Mais cette expérience ne sera pas perdue pour autant, selon le technicien.

« On veut être compétitif et on veut s’amuser », explique Scott Brooks, toujours au Washington Post. « On va être ensemble pendant six semaines, donc ça fait beaucoup de répétitions, d’entraînements, d’opportunités pour travailler. On va pouvoir se connaître encore davantage et améliorer l’équipe. Les joueurs sont en grande forme physique et je suis impressionné. Je suis fier de notre staff, qui a travaillé avec eux, et des joueurs, car l’équipe est jeune et pour se tenir en forme, il faut beaucoup de discipline. »