Quel protocole pour les joueurs positifs au Covid-19 ?

Trois joueurs au Heat… un au Clippers… un aux Nuggets… Au total, 25 joueurs ont été testés positifs au Covid-19 ces dix derniers jours, et la NBA a dévoilé samedi le protocole de reprise pour ces joueurs.

Vont-ils prendre l’avion avec leurs coéquipiers cette semaine pour rejoindre Disney World ? La réponse est « non » s’ils manquent un test dans les 48 heures qui précèdent le départ de leur équipe.

Seule solution, rejoindre l’équipe plus tard. La NBA exige alors que tout joueur testé positif doit enchaîner deux tests négatifs de suite en 24 heures pour entrer dans la « bulle ». C’est la condition si le joueur vient par ses propres moyens, via un jet privé, ou par la route. Si le joueur décide de prendre un vol commercial, il lui faudra attendre de passer trois tests négatifs de suite. Quant aux joueurs qui entreront dans la « bulle » sans être passés par la structure de leur franchise, ils devront être négatifs à six tests de suite. On pense ainsi à Dwight Howard qui est à Atlanta et qui n’a toujours pas rejoint les Lakers.

A partir de mardi, les équipes vont arriver à Disney World, et la NBA annonce que ça se fera progressivement jusqu’à jeudi. Une fois dans la « bulle », il y aura 48 heures de quarantaine à respecter, et ce n’est que jeudi que les premiers arrivés pourront enfin s’entraîner normalement avec du cinq-contre-cinq. Ce qui signifie que les joueurs testés positifs qui se rendront par leurs propres moyens pourraient manquer plusieurs jours du « training camp ».