Quels divertissements pour les joueurs NBA à Disney World ?

Un mois minimum, et jusqu’à trois mois pour les finalistes. C’est le temps que vont passer les 350 joueurs NBA dans la « bulle » de Disney World, et pour rompre la monotonie, la NBA a dévoilé mercredi les activités et divertissements autorisés sur place.

Dans le mémo que The Athletic relaie, on découvre que les 22 équipes auront accès aux barbiers/coiffeurs, à des parcours de golf, du bowling, des excursions en bateau et même aux parcs d’attraction.

Pour les sorties en bateau, deux formules. La première dure deux heures, jusqu’à cinq participants, et il s’agit d’une activité de pêche. La seconde est la location de bateau classique. La NBA précise : « sans alcool à bord ».

Autre précision : jusqu’au 22 juillet, seules les équipes logées dans les hôtels Grand Floridian et Yacht Club auront accès aux activités nautiques.

Pour les parcs d’attraction, ce sera plus tard dans le mois et l’accès sera possible après la fermeture pour le public. Ce sera par groupe de 40 personnes. Grosso modo, ça représente la totalité du personnel d’une franchise, joueurs, coaches et staff compris.

Pour le bowling, il s’agira d’un établissement à 20 pistes qui peut accueillir jusqu’à 100 joueurs. Pour le golf, ce sera possible dès aujourd’hui avec trois parcours différents : les Palm Golf Course, Lake Buena Vista Golf Course et Magnolia Golf Course. Le réglement impose un maximum de quatre joueurs au départ de chaque trou.