Le GM des Nuggets prêt à trouver une nouvelle perle à la Draft 2020

Promu GM seulement trois ans après son arrivée à Denver, Calvin Booth a pris les commandes de la direction sportive des Nuggets suite au départ d’Arturas Karnisovas, devenu vice-président des Bulls.

Il était assistant du Lituanien, le voilà désormais officiellement (depuis ce mardi) aux manettes. Avec une mission résumée en un mot : continuité.

« C’est une chance pour moi de suivre les pas d’Arturas, de prendre son rôle et de continuer ce qu’il a commencé à construire », a expliqué Calvin Booth au site officiel des Nuggets. « La ville et l’équipe sont géniales. Les fans et les propriétaires aussi. Et travailler avec Tim Connelly (le président de la franchise) est un bonus. »

Son premier chantier s’annonce périlleux : la Draft 2020, programmée le 16 octobre prochain.

Toutes les méthodes habituelles des dernières années ont été balayées avec la clôture de la saison NCAA. Les joueurs ont jusqu’au 17 août pour retirer leur nom et il faut privilégier les rendez-vous numériques pour les connaître et non plus le « Draft Combine » et autres rencontres physiques.

« L’Europe, un océan où l’on peut trouver une perle »

« On en parlait avec le staff. Habituellement, au printemps, il y a les matches et les entraînements du McDonald’s All-American. Puis le Hoops Summit, le Jordan Brand. Cela permet d’avoir une bonne idée des forces en présence. Là, il n’y a rien de tout ça. Si la prochaine saison universitaire se déroule normalement, alors les équipes s’entraîneront à la rentrée. Mais on n’aura sans doute pas l’autorisation d’y aller pour voir les joueurs en direct. Il y a tellement de facteurs différents que personne ne sait vraiment comment les choses vont se dérouler. »

Les Nuggets n’ont pas un besoin urgent de se renforcer par la Draft, mais ils ont une tradition de bonnes pioches dans cet exercice, notamment à l’international.

Leur plus gros coup de génie reste bien évidemment Nikola Jokic, choisi en 41e position lors de la Draft 2014.

Mais n’est-ce pas un exemple marquant de « steal » (le joueur que personne n’avait vu venir) comme un dirigeant ne peut en connaître qu’un seul dans une carrière ? « J’accorde de l’importance à l’international », annonce le GM. « Même si ces dernières années, de plus en plus d’équipes s’intéressent à l’Europe et mettent de plus en plus de moyens, c’est toujours un océan où l’on peut trouver une perle. On peut trouver un Jokic en 41e position. C’est plus difficile de faire pareil quand un joueur est passé par la NCAA. »