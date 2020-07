Nate McMillan comprend Victor Oladipo et le soutient dans son choix

« Les recherches montrent que dans un délai d’environ deux ans, au retour d’une blessure importante et d’une chirurgie majeure, les joueurs sont plus susceptibles de se blesser à cause d’un manque au niveau du quadriceps. C’est beaucoup demander à Vic de revenir en trois semaines pour jouer du cinq-contre-cinq et les playoffs. »

A l’image des récents propos de Luke Miller, préparateur physique de Victor Oladipo, les Pacers ont compris leur joueur-majeur dans son choix de faire partie des 17 qui se rendront à Orlando mais de ne pas participer aux matchs officiels, le risque de rechute après sa rupture du tendon du quadriceps la saison passée étant encore trop élevée, surtout après une si longue période d’inactivité.

Au reste du groupe de répondre présent

Alors qu’il avait espéré la présence de son « go-to-guy » il y a encore une semaine, Nate McMillan a à son tour affiché son soutien à Victor Oladipo, ne pouvant pas forcer un joueur qui ne se sent pas prêt, mentalement ou physiquement, à retrouver les parquets.

« Absolument, nous soutenons Victor dans cette décision. Nous avons toujours joué ce rôle » a-t-il exprimé après sa première prise de parole depuis la déclaration de Victor Oladipo. « Le joueur doit être mentalement, physiquement prêt à y aller. C’est la même approche que nous avons adoptée avec Victor lorsqu’il revenait la première fois et c’est l’approche que nous allons adopter maintenant. Quand il se sentira prêt à partir et que nous serons tous les deux d’accord, nous le mettrons sur le terrain. Mais il sent qu’il n’est pas prêt à jouer maintenant ».

Cette saison, Nate McMillan avait déjà dû composer sans Victor Oladipo jusqu’à fin janvier avec un certain succès (Indiana était 5e de la conférence Est au soir du 30 janvier avec 31 victoires pour 17 défaites) et va, de la même manière, faire appel à la solidarité du reste de l’équipe pour compenser, avec sans doute un Aaron Holiday en première ligne.

« J’ai toujours dit à ces gars de se tenir prêts, parce qu’on ne sait jamais quand l’opportunité va se présenter, a ajouté le coach des Pacers. Nous avons malheureusement dû jouer de cette façon tout au long de la saison. Pour nous, c’est le moment pour les autres de saisir leur chance ».