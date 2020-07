Business : le rachat de Postmates par Uber rapporte 15 millions de dollars à Kevin Durant

En attendant de retrouver les terrains, les affaires sont bonnes pour Kevin Durant. L’ailier des Nets, qui vient récemment d’investir dans une équipe de MLS, est le septième sportif le mieux payé au monde avec 63.9 millions de dollars gagnés entre juin 2019 et juin 2020.

Et l’été commence très fort pour lui puisque Forbes nous apprend qu’il va empocher prochainement 15 millions de dollars grâce au rachat de Postmates par Uber. En effet, cette entreprise spécialisée dans la livraison de nourriture va devenir la propriété d’Uber, moyennant un gros chèque de 2.6 milliards de dollars.

Ce rachat a logiquement fait grimper la cote de Postmates. L’investissement de départ (un million), effectué en 2016, de l’ancien du Thunder et des Warriors aurait ainsi été multiplié par quinze, soit 15 millions de dollars.

Encore un joli coup donc pour Kevin Durant et sa société, Thirty Five Ventures, créée avec son agent Rich Kleiman, et où pas moins de quinze personnes travaillent sur les investissements du MVP 2014.

Au total, la star, qui s’est réellement mise à investir à partir de son arrivée à Golden State et dans la Silicon Valley il y a quatre ans, aurait déjà placé plus de 15 millions de dollars dans une quarantaine de start-ups. D’après des propos lancés fin 2019, cet argent pourrait déjà lui rapporter cinq fois plus.