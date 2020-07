Pour préparer la reprise, les Bucks se servent de leur imagination

Les séances depuis la réouverture du centre d’entraînement des Bucks n’ont rien à voir avec celles d’avant.

Pas de cris ni de « trashtalking » mais, à la place, des joueurs qui travaillent individuellement, sur chaque panier disponible, entourés d’assistants armés de gants et de masques.

« C’était bizarre », confirme Khris Middleton. « Habituellement, nous nous encourageons tous, nous parlons, nous plaisantons, avec de la musique. Maintenant, nous avons littéralement quelqu’un qui nous suit avec un spray désinfectant et une serviette pour ntettoyer tout ce que nous touchons. C’est un peu différent – et ce n’est pas la façon idéale de s’entraîner – mais pour l’instant, c’est la plus sûre. »

Comme des enfants dans leur jardin

Ce n’est pas non plus la meilleure façon de préparer la reprise, les entraînements collectifs ne pouvant reprendre que dans la « bulle » de Disney World, et il faut donc trouver d’autres moyens de stimuler l’esprit de compétition.

« Nous pouvons toujours faire des calculs avec le nombre de paniers inscrits pendant l’entraînement, pour le comparer au tableau de quelqu’un d’autre », continue Khris Middleton. « Pour nous concentrer sur notre propre technique et essayer de trouver un moyen de nous améliorer par nous-mêmes, ce que nous faisons depuis que nous sommes enfants. »

Pour son coéquipier, Donte DiVincenzo, les basketteurs en sont ainsi revenus à leurs jeunes années, lorsqu’ils passaient des heures à s’entraîner seuls, dans leur jardin.

Car pour continuer de travailler alors que les contacts sont interdits, il faut faire de vrais efforts mentaux…

« Vous devez faire preuve d’imagination. C’est ce que j’en retire de positif », assure l’arrière. « J’utilise mon imagination pour prédire où les défenseurs vont être, comment ils vont me couper la route. Quand je serai dans le jeu – même à l’entraînement à Orlando – j’aurais été en quelque sorte préparé mentalement. »

Ne pas travailler des choses impossibles à reproduire

Pour l’ancien de Villanova, il était ainsi important de faire cet effort pour ne pas prendre de mauvaises habitudes, en travaillant des choses qu’il ne sera pas possible d’utiliser en match.

« Je visualise toute la défense », explique Donte DiVincenzo. « Vous n’allez pas dribbler d’un côté du terrain à l’autre parce que lorsque vous jouez, il y aura cinq défenseurs pour quatre autres attaquants. Ce que je fais donc, c’est que j’imagine où se trouveraient les joueurs de notre équipe à ces endroits, et j’essaie de rester dans un couloir étroit pour limiter mes dribbles. »

Un moyen de rester au plus proche de la réalité du jeu, alors que Khris Middleton explique que c’est sans doute la capacité à justement se replonger rapidement dans cette réalité qui fera la différence dans la « bulle ».

« D’une part, vous devez être à nouveau à l’aise avec les gens. Pendant si longtemps, on nous a dit de rester à l’écart de presque tout le monde, et ça peut perturber sur le plan mental. Quand vous ajoutez à cela le fait de jouer des matchs de basket avec des contacts physiques, il faut un certain temps pour s’habituer à ces chocs, à cette physicalité, à courir sur le terrain. Ce n’est pas quelque chose qui revient généralement au bout d’une semaine ou deux, cela prend un peu plus de temps. Étant donné la façon dont tout cela est organisé à Orlando, l’équipe qui pourra le faire le plus rapidement ou le plus vite aura probablement la meilleure chance. »