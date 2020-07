Duncan Robinson pas intimidé par les gymnases vides

C’est un parcours particulièrement atypique qui a mené Duncan Robinson jusqu’en NBA.

Lors de sa première année de fac, en 2013-2014, il a par exemple évolué dans la modeste université de Williams College (Massachusetts), qui est en troisième division universitaire, prouvant alors qu’il avait le niveau pour évoluer deux crans au dessus comme il l’a ensuite démontré avec Michigan de 2015 à 2018. Non drafté, le sniper a ensuite dû faire ses preuves en G-League, au sein des Sioux Falls Skyforce, avant d’avoir enfin sa chance à Miami.

Au regard du contexte particulier dans lequel va se dérouler la fin de la saison NBA, Duncan Robinson pourrait cette fois être avantagé par cette expérience hors des sentiers battus, dans des salles bien souvent vides ou presque.

« De toute évidence, Orlando est une situation unique en ce sens que les gymnases seront vides, » a-t-il rappelé. « Et en ce qui me concerne, j’ai eu l’expérience, peut-être plus que les autres, de jouer dans ses gymnases vides, que ce soit en G-League ou lors de ma première saison à l’université où il y avait quelque chose comme 300 personnes. Donc, je suis bien équipé pour jouer dans des gymnases vides. »

Tout pour le jeu

Duncan Robinson a déjà eu l’occasion de se rafraîchir la mémoire lors de séances d’entraînement dans un AmericanAirlines Arena habituellement plein de vie, mais déserté depuis la suspension de la saison.

« Il n’y a pas vraiment de gens qui vont et viennent dans le vestiaire ou la salle d’entraînement, tu as juste à te rendre sur le parquet et faire ton travail. Il y a un petit endroit pour se changer, personne ne prend de douche. Tu t’entraînes et tu pars ».

L’avantage pour les joueurs, et particulièrement pour les shooteurs comme Duncan Robinson : l’environnement, sans fans et les restrictions à respecter vont pousser selon lui à une « extrême concentration » de la part des acteurs.