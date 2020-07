Même s’il est en fin de contrat, Joe Harris veut terminer la saison

Pour éviter de prendre le moindre risque et ainsi privilégier la signature de son prochain contrat, et sans doute aussi parce que les Wizards n’ont presque plus rien à jouer, Davis Bertans a décidé de faire l’impasse sur la fin de saison.

Comme le Letton, Joe Harris est lui aussi libre cet été. Sauf que lui a préféré finir la saison, quitte à subir une blessure qui pourrait le priver d’un gros chèque d’ici quelques mois.

« C’est bien évidemment un sujet auquel j’ai pensé, et j’en ai parlé avec mon agent », reconnaît l’ancien joueur de Team USA au New York Post. « Mais, au final, ce ne fut pas une décision difficile à prendre. Je suis en bonne santé. Je suis à l’aise avec la situation donc je vais jouer et finir la saison. »

L’arrière/ailier international joue gros car avec 13.9 points de moyenne, il signait la meilleure saison de sa carrière. Shooteur à 3-points le plus précis de la saison passée (47 % de réussite), il était retombé à 41 %, mais son profil de sniper est très recherché.

De quoi donc faire un peu gonfler son salaire, qui n’est « que » de 7.6 millions de dollars cette année.

« Voilà comment je vois les choses : il reste huit matches de saison régulière. On est donc au match 74 de la saison régulière. Je n’aurais pas sacrifié ces huit rencontres pour me préparer pour la free agency. »

Et il y a toujours la possibilité de voir le meilleur dans cette situation et de vivre l’effet inverse. Joe Harris, fatigué en janvier dernier et qui a pu souffler grâce à cette coupure, peut aussi briller et faire monter sa cote à Orlando.