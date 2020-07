Le centre d’entraînement des Pistons devient également un bureau de vote

Sous l’initiative de leur président et directeur général, Steve Koonin, les Hawks ont déclaré qu’ils allaient transformer leur State Farm Arena en un immense bureau de vote du 20 juillet au 11 août, puis en novembre pour l’élection présidentielle américaine.

Les Pistons viennent d’annoncer qu’ils en feront de même, sauf que ce n’est pas leur salle, la Little Caesars Arena, mais leur centre d’entraînement qui sera utilisé, le Henry Ford Detroit Pistons Performance Center.

En août et novembre donc, les électeurs du Michigan pourront s’y rendre pour voter. La franchise de Detroit pourrait également utiliser le site Web des Pistons pour permettre aux citoyens de s’inscrire sur les listes électorales.

« Voter est un tel droit que les jeunes générations l’ont pris pour une évidence », assure Dwane Casey à ESPN. « Je me souviens, moi, que mes grands-parents ne pouvaient pas voter. Donc c’est une raison pour laquelle on ouvre nos portes et on encourage à aller voter. C’est un droit, un privilège qu’on doit toujours protéger. »

Les Bucks suivent aussi ce mouvement puisqu’ils ont proposé de transformer leur Fiserv Forum en bureau de vote pour les élections. La franchise doit encore travailler avec la municipalité pour rendre cette volonté possible.