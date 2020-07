Toujours indécis, Bradley Beal rappelle que le quotidien à Disney World sera compliqué à gérer

Déjà privés de John Wall et Davis Bertans, les Wizards pourraient se rendre à Disney World sans leur leader Bradley Beal ! L’arrière All-Star se décidera au dernier moment, et c’est lié à son physique.

« Je n’ai pas encore pris ma décision » avoue-t-il lors d’une visioconférence. « Je continue de m’entraîner à fond comme si j’allais jouer. C’est plus ou moins une décision qui reviendra au staff médical comme on repart de zéro, et que j’avais quelques pépins récurrents à la fin de l’année que j’essayais de régler. On observe ça sous tous les angles. Je m’entraîne tous les jours, et c’est bien d’être de retour à l’entraînement. »

« On ne peut pas sortir. On ne peut pas manger ce qu’on veut. On ne peut pas faire les activités qu’on veut »

Une chose est sûre, le choix de Beal n’est pas lié au mouvement social en cours.

« Je ne vais pas prendre ma décision en fonction de la situation sociale. (…) Je suis un peu neutre dans cette situation parce que je tiens compte de la situation du gars qui ne gagne pas beaucoup d’argent » poursuit-il. « Je comprends les gars qui veulent utiliser cet argent pour redonner à leurs communautés. Je comprends les gars qui veulent juste se concentrer sur une justice sociale plus forte. Je comprends donc tous les points de vue. Je suis littéralement au milieu. Je ne suis pas influencé d’une manière ou d’une autre. Nous avons arrêté de jouer à cause du Covid. Nous n’avons pas arrêté de jouer à cause de la justice sociale. J’ai l’impression que nous pouvons davantage sensibiliser et nous pouvons davantage attirer l’attention sur ce qui se passe dans le monde en utilisant notre plateforme et en utilisant des noms au dos de nos maillots. »

Quant à la vie sur place, il reconnaît que ce ne sera pas idéal et qu’il y aura énormément de contraintes.

« Ce ne sera pas une promenade de santé… Beaucoup de joueurs sont préoccupés. On ne peut pas sortir. On ne peut pas manger ce qu’on veut. On ne peut pas faire les activités qu’on veut. On ne peut pas aller dans les chambres de nos coéquipiers. Il y a beaucoup de trucs qu’on ne peut pas faire. C’est compliqué. Mentalement, je suis tellement habitué à faire ça en déplacement, alors que là, on se retrouve sous contrainte et confiné. »