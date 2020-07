L’incertitude demeure autour du cas Dwight Howard

Viendra, viendra pas… Les Lakers ne savent toujours pas si Dwight Howard les accompagnera à Disney World. L’ancien pivot All-Star est devenu un « role player » de choix cette saison comme doublure de JaVale McGee, et en début de saison, il avait annoncé qu’il ferait tout son possible pour décrocher son premier titre.

Sauf que depuis la suspension de la saison, Dwight Howard a eu la douleur de perdre Melissa Rios, la mère de son fils David (6 ans), décédée d’un arrêt cardiaque après avoir fait une crise d’épilepsie.

À ça, il faut ajouter son combat pour la justice sociale et contre les violences policières. Le pivot des Lakers faisait ainsi partie du petit groupe de « frondeurs » qui plaçaient le combat social avant la reprise de la saison.

Même s’il était ensuite revenu sur ses propos, il n’a toujours annoncé à ses dirigeants s’il accompagnait ses coéquipiers à Orlando. « Au regard des circonstances, nous allons continuer de travailler avec Dwight, le soutenir, soutenir son fils de 6 ans et espérer qu’au mieux, il sera à Orlando avec nous », a déclaré Rob Pelinka, le vice-président des Lakers, qui ajoute que « ce sera un processus continu ».

Déjà privés d’Avery Bradley, les Lakers seraient un peu plus affaiblis si Dwight Howard devait également déclarer forfait. « Nous comprenons parfaitement la décision d’Avery. D’un point de vue du basket, les sentiments sont partagés. J’espérais vraiment qu’ils puissent avoir la chance de jouer le titre. Mais je comprends qu’en ce moment, la sécurité et la famille sont prioritaires, et nous en sommes là aujourd’hui » conclut Rob Pelinka.