Les Suns accumulent les meneurs de jeu

Comme de nombreuses autres écuries encore en lice pour le tournoi final, les Suns ont également opéré un changement à leur effectif. Selon The Athletic, ils ont signé le meneur Cameron Payne, ancien 14e choix de Draft 2015 du Thunder, pour cette fin de saison et la suivante.

Sorti de la ligue après seulement quatre saisons partagées entre OKC, Chicago et Cleveland, Cameron Payne avait pourtant essayé d’intégrer l’effectif des Raptors en début de saison, sans passer la fin du camp d’entraînement.

Passé par la Chine et puis revenu en G-League, où il a tout de même tourné à 23 points et 8 passes de moyenne (15 matchs), il va avoir du boulot pour trouver des minutes derrière Ricky Rubio, sachant qu’il y a déjà Elie Okobo, Jevon Carter, Ty Jerome et l’explosif Jalen Lecque qui sont déjà en file d’attente.

L’entraînement avec huit joueurs débute ce mercredi pour les Suns et le départ pour Orlando est prévu le 7 juillet prochain.

