Fred VanVleet hésite à faire venir ses proches à Disney World

Au regard de la situation sanitaire globale et des protestations qui secouent le pays, Fred VanVleet reste partagé quant à cette reprise. Mais pour les fans, pour son équipe, et aussi pour l’argent, le meneur va donner le maximum à Orlando afin de permettre à Toronto de défendre son titre de champion NBA comme il se doit.

« Tout ça ne va pas se terminer cet été de toute façon, ni au cours des deux prochains mois. Ce problème, l’injustice ethnique, l’injustice sociale, la brutalité policière, toutes ces choses ne vont pas s’arrêter de sitôt. C’est un combat de longue haleine. Ça faisait partie de ma décision, » a-t-il déclaré à ESPN. « Mais si la ligue, ou plusieurs de mes gars, s’étaient réunis et avaient dit que nous ne voulions pas jouer, je me serais mis de côté aussi. Je ne me serais même pas battu. La majorité d’entre nous a décidé de jouer. C’est quelque chose avec lequel nous devrons vivre ».

Concernant l’éventuelle venue de membres de sa famille pour le soutenir à partir du deuxième tour des playoffs, comme l’autorise la NBA, Fred VanVleet attend d’abord de voir comment la situation va évoluer.

« Je suis seul ici pendant un certain temps et je pourrai encore prendre cette décision s’ils peuvent venir avant la date prévue, » a-t-il ajouté, sans envisager une seconde que le champion en titre ne puisse pas atteindre ce fameux Top 8, puisque les familles ne pourront pas rejoindre la « bulle » avant la fin du premier tour des playoffs. « Je serai là-bas depuis un mois ou plus avant qu’ils ne soient autorisés à venir. J’aurai donc une idée de ce que c’est et de la façon dont les choses se passent et des risques ou dangers que cela comporte. Je respecte vraiment les gars qui ont fait le choix de rester dehors pour quelque raison que ce soit. Mais mon choix est de venir jouer. Je n’ai pas raison et ils n’ont pas tort. C’est juste un choix personnel que tout le monde a dû faire ».