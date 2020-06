A Toronto, on se prépare à faire jouer tout le monde

Les Raptors sont en Floride depuis le début de semaine, et Nick Nurse est enfin autorisé à participer aux entraînements individuels. A partir de mercredi, huit joueurs pourront s’entraîner ensemble et on s’approche petit à petit d’un retour à la normale.

« C’est étrange, mais c’est bien d’être de retour sur le terrain » a réagi le coach des Raptors dans The Athletic. « Simplement le fait d’être là, et d’entendre les ballons rebondir, c’est appréciable. Mais il demeure un peu d’anxiété. On avance en territoire inconnu. Chaque jour, on passe des tests, et on se dit : « Mec, j’espère que je vais réussir. Quand est-ce que j’aurai les résultats ? » On a plus ou moins ça en tête.«

La bonne nouvelle, c’est que son effectif est au complet, et a priori, aucun joueur n’a été testé positif. La presse n’a évoqué aucun cas de quarantaine chez les Raptors. Mais Nurse se prépare au pire, avec des possibles cas d’infection, et c’est pour cette raison qu’il estime qu’il faut se préparer à jouer avec tout son effectif.

« J’imagine que je suis davantage préoccupé – ou que je n’arrête pas d’y penser – mais que se passera-t-il s’il y a un test positif et qu’un gars doit être mis à l’écart pendant deux semaines ? » se demande Nurse. « On essaie de les remettre en forme, et d’un seul coup, ils doivent à nouveau ne plus rien faire, puis ensuite on les réintègre. Ça va être difficile. L’une des premières choses que j’ai dites à mon équipe cette semaine, et à mon staff en particulier, c’est que nous devons préparer les 17 gars. Généralement, quand on en arrive aux playoffs, on part sur des rotations de 8 joueurs, ou de 7 et demi parfois avec des temps de jeu importants pour les gars. J’ai dit qu’il y avait un rôle pour tout le monde car nous n’avons aucune idée de qui nous pourrions avoir besoin d’utiliser. »