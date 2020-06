Dream Team : Shaquille O’Neal reconnait que Christian Laettner méritait sa place

Karl Malone, Charles Barkley, David Robinson, Patrick Ewing et… Shaquille O’Neal ? Cette raquette légendaire n’a jamais été constituée. En 1992, c’est Christian Laettner qui a hérité du 12e et dernier spot pour disputer les Jeux olympiques de Barcelone. Et graver ainsi son nom dans les livres d’histoire comme membre de la « Dream Team ».

Christian Laettner, qui venait de sortir de Duke, était le seul joueur universitaire de cette formation de légende.

Un mois avant son épopée olympique, il avait été drafté par les Wolves à la troisième position. Devant lui ? Alonzo Mourning (Hornets) et surtout Shaquille O’Neal (Magic), le premier choix de cette sélection, qui sortait de LSU.

Près de 30 ans plus tard, Shaq ne semble finalement avoir aucune rancœur à l’idée d’avoir manqué un épisode historique : « Christian Laettner était meilleur que moi à la fac. Il l’était vraiment donc je ne vais pas pleurer pour ça. Il était fondamentalement meilleur. Il a eu un plus gros impact à Duke que moi à LSU. »

« Je ne vais pas dire que j’aurais dû y être, parce que Duke gagnait des championnats. Je me faisais éliminer au premier tour ou au deuxième, donc il était meilleur que moi »

Si les stats universitaires de Shaquille O’Neal (24.1 points à 62% de réussite, 14 rebonds et 5.2 contres de moyenne lors de sa dernière saison) étaient supérieures à celles de son homologue (21.5 points à 58% de réussite, 7.9 rebonds et 0.9 contre de moyenne), il est difficile de ne pas citer le doublé NCAA de Duke (1991 et 1992) et la flopée de distinctions individuelles remportées par Christian Laettner à l’époque.

« Je vais juste le dire officiellement, » poursuit Shaq. « Il l’a bien mérité, je ne vais pas dire que j’aurais dû y être, parce que Duke gagnait des championnats. Je me faisais éliminer au premier tour ou au deuxième, donc il était meilleur que moi. » Un constat qui ne se vérifiera toutefois pas dans leur carrière NBA distinctives.

Le discours du Shaq n’a en tout cas plus grand-chose à voir avec ses propos sur la question ces dernières années.

En 2012, il confessait ainsi avoir été « fou de colère, j’étais jaloux. J’étais plus explosif, plus puissant, mais Christian avait un peu plus de fondamentaux que moi. En plus, il est resté quatre ans à l’université, il a été diplômé. Cet épisode m’a aidé à grandir en tant que joueur. »