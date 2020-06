Le jour où le propriétaire des Warriors était sifflé par ses fans après le transfert de Monta Ellis

19 mars 2012, soir de fête à l’Oracle Arena. À la mi-temps d’un match face aux Wolves, les Warriors accrochent au plafond le maillot au numéro 17 porté par une ancienne légende locale, Chris Mullin.

La cérémonie d’hommage se présente bien jusqu’à la prise de parole du propriétaire de la franchise, Joe Lacob.

Au moment de prendre le micro, le dirigeant est largement conspué par son propre public. Aujourd’hui GM, Bob Myers se souvient très bien de cet épisode. « J’étais sans voix. C’était comparable à une réaction de troupeau. Nos fans sont parmi les meilleurs au monde. Ils ne sont en aucun cas des fans méchants, ils sont passionnés. »

L’explication à ce courroux collectif ? L’échange conclu quelques jours plus tôt avec les Bucks, impliquant Andrew Bogut et Monta Ellis. En plus d’être très populaire dans la Baie, ce dernier était encore le meilleur marqueur de l’équipe. Mais les Warriors avaient d’autres plans, notamment de faire de la place au jeune Stephen Curry.

« Je pense que les fans voulaient dire : ‘Nous sommes fatigués de perdre, fatigués par ce dysfonctionnement’, » reprend Bob Myers. « Et ils considéraient cet échange comme une nouvelle preuve en ce sens. Ils étaient furieux. Cela vous met vraiment à l’épreuve. J’étais assistant GM. Je me suis assis et j’ai dit à ma femme : ‘Je pense toujours que nous avons bien fait. Je pense toujours que nous avons bien fait.’ Mais sur le moment, votre propriétaire se fait allumer et Rick Barry vient à la rescousse, et vous vous dites : ‘Mais c’est quoi ce bordel ?! ‘ »

Également présent à la cérémonie, le Hall of Famer des Warriors Rick Barry avait alors pris le micro, au milieu du discours de Joe Lacob, pour tancer le public et lui demander d’être plus respectueux envers le propriétaire.

Chris Mullin en avait fait autant quelques instants plus tôt. « Le changement est parfois inévitable, tout va bien se passer avec un peu de patience », réclamait la légende, qui avait vu juste.