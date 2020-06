Quand David Stern a instauré le « dress code » en 2005, le commissionner avait qu’une idée en tête : améliorer l’image de marque de la NBA. Mais sans fans ni journalistes, Adam Silver considère qu’il n’est pas nécessaire de se mettre sur son 31 puisque The Athletic annonce que la ligue a assouplit son code vestimentaire pour la reprise.

Ainsi, les joueurs présents sur les bancs en civil ne seront pas obligés de porter un blazer, et pourront être en short et polo de leur équipe.

Même chose pour les entraîneurs, qui seront eux aux couleurs de la NBA s’ils choisissent l’option décontractée. Pas d’obligation ici, mais la chaleur floridienne pourraient tout de même en convaincre quelques-uns.

Pour savoir si les acteurs de la grande ligue seront en mode vacances ou s’ils garderont leurs habitudes vestimentaires, il faudra guetter leur arrivée dans la bulle, prévue d’après The Athletic le 7 juillet pour les Nets, Nuggets, Magic, Suns, Jazz, Wizards, le 8 pour les Celtics, Mavericks, Clippers, Grizzlies, Heat, Pelicans, Thunder, Kings, et le 9 pour les Rockets, Pacers, Lakers, Bucks, Sixers, Blazers, Spurs et Raptors.

Pas de public, moins de moyens techniques et des coaches en polo : cette reprise aura un goût de Summer League.