LeBron James attend toujours des excuses de la NFL envers Colin Kaepernick

Alors que Colin Kaepernick n’a plus trouvé de contrat en NFL après avoir posé son genou au sol lors de l’hymne national américain, en protestation contre les violences policières, l’actualité récente marquée par le meurtre de George Floyd par un policier du Minnesota va peut-être permettre sa réintégration.

Cette fois, ce sont la pression populaire et les manifestations qui se sont multipliées derrière cette thématique qui vont peut-être faire leur œuvre et réintégrer Colin Kapaernick en NFL.

Interrogé par Bloomberg Businessweek à l’occasion de l’annonce officielle du nouvel empire médiatique dont il va être le président, LeBron James a rappelé que la NFL ne s’était toujours pas officiellement excusée du traitement dont a été victime Colin Kaepernick.

« Je peux dire que je fais partie d’une ligue avec un super commissionner, Adam Silver, qui a toujours écouté les voix de ses joueurs et que je l’ai toujours respecté pour ça. Il nous a donné l’opportunité de nous exprimer lorsqu’on avait le sentiment que quelque chose n’allait vraiment pas dans la société ou sur quelque chose qui se passe dans notre communauté, avec le soutien de la NBA, » a-t-il d’abord déclaré. « Pour ce qui est de la NFL, je ne suis pas dans leurs vestiaires, je ne suis pas avec ces gars. Mais je n’ai pas entendu d’excuses véritables et officielles envers Colin Kaepernick sur ce qu’il a traversé et ce qu’il essayait de dire à la NFL et de dire au monde lorsqu’il s’était mis à genou en tant que joueur des San Francisco 49ers. Alors, ce que je vois, c’est que ça ne va toujours pas. Maintenant, ils commencent un peu à écouter, mais je pense toujours que nous n’avons pas entendu ces excuses officielles pour un homme qui, au fond, a tout sacrifié pour améliorer ce monde. »

Pour l’heure, le commissionner de la ligue de foot US, Roger Goodell, a simplement reconnu que la NFL s’était « peut-être » trompée en blacklistant le quarterback. On est donc loin d’une réhabilitation par la grande porte.