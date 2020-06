La chasse aux « Air Dior » lancée par surprise !

Dior promettait avant-hier une « expérience exclusive en ligne » pour la sortie des « Air Dior », et comme on pouvait l’imaginer, la marque de luxe a simplement lancé un site internet pour s’inscrire et tenter de gagner une paire. Mais elle l’a fait par surprise, cet après-midi !

Pour les intéressés, foncez sur le site, vous aurez le choix entre une version low à 1 700 euros et une high à 1 900 euros, et devrez choisir une boutique pour venir récupérer la paire – si vous êtes assez rapides évidemment…

