De nouveaux détails sur la collaboration entre Jordan Brand et Dior

L’annonce de la collaboration entre Jordan Brand et Dior avait fait surface début décembre et on attendait depuis plus d’informations. La marque de luxe en a enfin communiquées quelques unes sur le projet, reporté à cause du Covid-19 : la Air Jordan 1 OG baptisée « Air Dior » aura une version « high » et une autre « low » disponibles via une « expérience exclusive en ligne. »

C’est maigre, mais les rumeurs planchent sur un tirage au sort afin de pouvoir s’adjuger ces chaussures dont le prix serait de 2 000 dollars, avec un nombre limité de paires pour chaque version.

Par ailleurs, Dior annonce la sortie le 8 juillet de la collection capsule en partenariat avec la marque au Jumpman dans quatre boutiques, et pas n’importe lesquelles : une à Berverly Hills, une à Miami et deux à New York.

