Les plus grands moments de la saison de Ja Morant

Grand favori pour le trophée de Rookie Of The Year malgré le retour explosif de Zion Williamson, Ja Morant s’est immédiatement imposé comme l’un des meilleurs meneurs de la nouvelle génération.

On savait que c’était un dunkeur incroyable et un joueur hyper spectaculaire, mais on a aussi découvert qu’il se comportait déjà en leader et qu’il aimait faire jouer les autres.

Dans son sillage, les Grizzlies sont ainsi à une inattendue 8e place à l’Ouest, et ils devront la défendre dans un mois, afin de décrocher les playoffs et sans doute de défier les Lakers ou les Clippers au premier tour.