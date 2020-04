Ja Morant stoppé en plein élan

Ja Morant a ébloui la NBA pour sa première saison et Memphis a surpris tous les observateurs en faisant mieux que résister à la 8e place d’une impitoyable conférence Ouest, à 17 matchs de la fin de la saison régulière.

Voilà pourquoi la suspension de la saison et l’enchaînement des semaines loin des parquets commence à peser sur le moral du meneur, meilleur passeur et deuxième meilleur marqueur de la ligue chez les rookies (derrière Zion Williamson), alors même que le groupe continue d’échanger (et de rigoler) chaque jour en visioconférence.

« Ce qui me manque le plus, c’est de continuer à m’améliorer avec les gars, attaquer chaque jour avec l’idée d’aller sur le terrain, essayer de continuer ce qu’on est en train de faire, mais aussi continuer d’apprendre en même temps », a-t-il déclaré à SportsCenter.

Un paquet de moments forts à savourer en attendant

Avec les films, les jeux vidéos et ses échanges avec ses coéquipiers, Ja Morant a confié son passe-temps favori : regarder les plus belles actions de sa première saison en NBA.

« J’ai probablement déjà dû regarder mes highlights une centaine de fois, » lâche-t-il avec un grand sourire. « Je pourrais sans doute vous les décrire action par action. Habituellement, je ne les regarde pas, je suis plus à étudier le jeu sur de la vidéo, essayer de trouver des erreurs, chercher des points sur lesquels je peux m’améliorer. Mais là, je n’ai pas vraiment d’autre choix ».

Sa meilleure action de la saison ? Le « game winner » à Charlotte au milieu d’une forêt de bras. « Il y a eu beaucoup de belles actions, mais d’en réussir une qui te permet de gagner un match, c’est clairement la meilleure pour moi ».

Pour ce qui est de l’action inachevée la plus impressionnante, pas de doute, son dunk raté de peu face à Kevin Love a également marqué les esprits.

« J’ai simplement foncé pour finir l’action et il s’est placé pour essayer de provoquer une faute offensive. Je pense que j’ai placé le ballon trop loin en arrière en essayant de dunker très fort, et j’ai un peu perdu le contrôle, ce qui fait que le ballon a rebondi sur le fond du cercle. J’aurais aimé pouvoir la récupérer ».