La Air Jordan 7 PSG attendue au printemps 2021

Après des versions des Air Jordan 1, 5 et 6, Jordan Brand sortira au printemps 2021 une Air Jordan 7 estampillée PSG. Selon KicksOnFire, qui produit un visuel de la chaussure, on trouvera les lettres « PSG » sur la semelle intérieure et sur le talon.

Si le visuel est fidèle à ce qu’a prévu la marque, cela se rapprochera fortement du modèle porté par Michael Jordan aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992. Peut-être faut-il d’ailleurs y voir un clin d’oeil aux Jeux olympiques qui auront finalement lieu en 2021 à Tokyo.

Il faut rappeler qu’en septembre prochain, Jordan Brand a prévu de compléter la gamme PSG avec une Air Jordan 4 dans des couleurs inédites, entre rose et bordeaux.

