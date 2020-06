Les Knicks vont également s’entretenir avec un assistant de Rick Carlisle

Les noms se succèdent du côté de New York et les Knicks veulent s’offrir le panel le plus large possible afin de faire le meilleur choix pour leur prochain coach.

Quelques heures après avoir ajouté Will Hardy à la liste (déjà composée d’Ime Udoka, Tom Thibodeau, Kenny Atkinson, Mike Woodson, Pat Delany, Chris Fleming et Mike Miller) des potentiels coaches qui vont rencontrer les dirigeants, ESPN vient d’y ajouter le nom de Jamahl Mosley.

Cet assistant coach des Mavericks a reçu la permission de s’entretenir avec les Knicks. Il travaille aux côtés de Rick Carlisle depuis six saisons et les deux dernières, il est même devenu le « Mr. Défense » de la franchise.

Approché la saison passée par Cleveland, où il était passé entre 2010 et 2014 après avoir fait ses armes à Denver, pour prendre les commandes du banc, il fut régulièrement le coach de l’équipe de Dallas en Summer League.

On l’a même aperçu lors du camp d’été de Team USA en 2018, où il servait d’assistant à Gregg Popovich.