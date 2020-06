Assistant de Gregg Popovich, Will Hardy va rencontrer les Knicks

On attendait Becky Hammon mais c’est son collègue Will Hardy, lui aussi assistant de Gregg Popovich à San Antonio, qui a officiellement reçu l’autorisation de la part de sa franchise de rencontrer les Knicks pour leur poste de head coach, annonce ESPN. A priori, ils sont huit pour l’instant à avoir rendez-vous avec le front office new-yorkais (Hardy donc, Ime Udoka, Tom Thibodeau, Kenny Atkinson, Mike Woodson, Pat Delany, Chris Fleming et Mike Miller, le coach intérimaire).

En s’intéressant à des coachs expérimentés et des novices, la franchise montre qu’elle ne se ferme aucune porte. En l’occurrence, Hardy entre dans la deuxième catégorie avec ses 32 ans seulement dont quatre au compteur comme assistant de Gregg Popovich. Arrivé en 2010 au Texas comme simple stagiaire, il a gravi les échelons en passant par le département vidéo pour finalement profiter des départs d’Ime Udoka et Ettore Messina afin de s’installer sur le banc.

La suite logique est un poste d’entraîneur principal malgré son jeune âge, mais les Knicks seraient-ils vraiment capables de miser sur un homme de 32 ans ? Peut-être souhaitent-ils le rencontrer pour lui proposer un poste de premier assistant auprès d’une plus grosse pointure. Ce qui serait déjà une belle promotion.