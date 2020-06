La liste des candidats pour le poste d’entraîneur s’allonge chez les Knicks

Alors qu’on vient d’apprendre que les Knicks vont rencontrer Ime Udoka, l’actuel assistant des Sixers pourrait être en concurrence avec une de ses anciennes collègues chez les Spurs, Becky Hammon : Newsday et SNY assurent que la direction du club a un oeil sur la protégée de Gregg Popovich.

Mais SNY croit aussi savoir que Chris Flemming, assistant de Jim Boylen à Chicago, et Mike Brown, bras droit de Steve Kerr à Golden State, sont eux aussi sur ses tablettes.

Trois noms de plus sur la longue liste des cibles potentielles de la franchise, qui voudrait rencontrer dans le mois qui vient entre 8 et 10 personnes afin de prendre une décision d’ici la reprise de la saison, selon SNY. En plus d’Ime Udoka, il semblerait que Tom Thibodeau, Kenny Atkinson, Mike Woodson, Pat Delany et l’actuel coach intérimaire Mike Miller aient déjà rendez-vous avec les dirigeants.

On ne compte pas ici Jason Kidd et Mark Jackson, qui « ont des fans au sein du club » selon SNY, mais qui restent pour l’instant un peu plus loin que les autres dans la course.

Inutile de rappeler que, si elle était finalement choisie, Becky Hammon serait la première femme à entraîner une équipe NBA, après avoir été la seconde femme assistante, en 2014 à San Antonio, et la première à avoir un entretien pour un poste de « head coach », du côté de Milwaukee, en 2018.