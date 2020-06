Les Knicks vont s’entretenir avec un ancien disciple de Gregg Popovich

La saison des Knicks est terminée, et la nouvelle direction va pouvoir se concentrer sur la recherche d’un nouvel entraîneur. Pour l’instant, Tom Thibodeau et Kenny Atkinson font figure de favoris pour remplacer l’intérimaire Mike Miller, mais ESPN et The Athletic annoncent que New York a d’autres pistes en vue.

La première mène à Ime Udoka, ancien assistant de Gregg Popovich aux Spurs, aujourd’hui bras droit de Brett Brown aux Sixers. Les Knicks vont le rencontrer, mais les Bulls sont aussi sur le coup pour remplacer Jim Boylen.

La seconde est plus inattendue puisqu’il s’agit de Pat Delany, assistant de Steve Clifford depuis cinq ans, aux Hornets d’abord et aujourd’hui au Magic. Formé au Heat d’abord comme spécialiste de la vidéo, il avait grimpé les échelons jusqu’à s’occuper de l’équipe de G-League.