Pour Jeanie Buss, il n’y a pas de rivalité entre les Lakers et les Clippers

Encore plus que suite à l’arrivée de Chris Paul et avant la blessure de Kobe Bryant, donc entre 2011 et 2013, les deux franchises de Los Angeles sont actuellement au sommet de la ligue en même temps.

Les deux équipes possèdent chacune des All-Stars, des MVP des Finals (LeBron James et Kawhi Leonard) et les deux meilleurs bilans de la conférence Ouest. Les affrontements en saison régulière ont été bouillants et ils sont nombreux à espérer des retrouvailles en playoffs.

Tout semble donc en place pour installer un semblant de rivalité. Pas pour Jeanie Buss.

« On ne peut pas construire une rivalité, tant qu’elle n’est pas installée », estime la propriétaire des Lakers pour le podcast Daddy Issues. « Pour être plus clair : on ne les a jamais joués en playoffs. Avec une équipe comme Boston, on peut se souvenir des anciennes séries, on a une véritable expérience contre les Celtics. Une rivalité, c’est une histoire. On n’a pas d’histoire avec les Clippers. Ils sont l’une des 29 équipes qui essaient de nous battre et nous on veut battre tout le monde. »

Dans leur histoire commune, les deux équipes n’ont disputé les playoffs ensemble qu’à six reprises (bientôt sept avec cette saison) : 1992, 1993, 1997, 2006, 2012 et 2013. Sans jamais parvenir à croiser la même route.

Et si c’était pour 2020 ?