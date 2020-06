Le 19 juin 1988, Isiah Thomas établit deux records en Finals malgré une grosse entorse

Dans l’histoire des Finals NBA, il y a des blessures qui sont restées fameuses. D’abord Willis Reed en 1970, avec sa cuisse grinçante et son entrée mythique, même s’il boite bas, sur le parquet du Madison Square Garden pour le Game 7 face aux Lakers.

Ensuite, il y a Isiah Thomas en 1988, toujours contre l’équipe de Los Angeles. Si la performance de l’ancien pivot des Knicks est entrée dans la légende, c’est parce que New York a surfé sur ses deux paniers de début de rencontre et a fini par remporter le titre. Mais sur le fond, l’apport de Willis Reed fut très maigre sur le plan statistique. Il a surtout été mental et psychologique.

En revanche, Isiah Thomas, lui, a évolué face aux champions en titre, chez eux, en conservant un haut niveau de jeu malgré une cheville éclopée. Retour sur ce Game 6 des Finals, disputé le 19 juin 1988.

Une blessure qui vient casser son coup de chaud…

Les Pistons mènent 3-2. Ils peuvent donc gagner le premier titre de leur histoire au Forum d’Inglewood. Les Lakers dominent sans faire le break jusqu’au troisième quart-temps. Ils ont huit points d’avance quand Isiah Thomas prend feu.

Le meneur de Detroit colle 14 points de suite. Puis, sur un rebond, il remonte le terrain, accélère et sert Joe Dumars pour un panier facile. Sauf qu’en fin de course, il se tord la cheville droite sur le pied de Michael Cooper. Il s’effondre ligne de fond, alors que le jeu se poursuit sans lui.

Isiah Thomas souffre en silence. Certes, il grimace dans un premier temps, mais ensuite il serre les dents. « Je savais, en tombant, que c’était grave », explique-t-il après la rencontre au Los Angeles Times. « Je pensais m’être cassé la cheville. »

… mais Thomas revient !

Les « Bad Boys » font sans leur leader pendant quelques instants, mais à 3 min 44 de la fin troisième quart-temps, le All-Star revient ! La douleur n’est évidemment pas partie, il doute même de pouvoir dribbler, surtout face à un grand défenseur comme Michael Cooper, mais Isiah Thomas reprend là où il s’était arrêté. Il ajoute 11 points à son immense quart-temps, shootant souvent sur sa jambe gauche pour soulager son articulation meurtrie.

Résultat : en deux temps et malgré sa blessure, il a marqué 25 points et 11 paniers dans ce quart-temps, deux records en Finals qui tiennent encore aujourd’hui. Les Pistons mènent 81-79 à l’entame du dernier quart-temps et les shoots d’Isiah Thomas, parfois difficiles et très bien contestés, offrent un souffle aux hommes de Chuck Daly.

Trois paniers de plus en dernier acte et voilà Isiah Thomas à 43 points (plus 8 passes et 6 interceptions). Il reste une quinzaine de secondes, Detroit possède un point d’avance et se rapproche du Graal.

Faute imaginaire et Game 7

Les Lakers trouvent Kareem Abdul-Jabbar poste bas et le pivot tente son « skyhook ». Il le manque mais les arbitres sifflent faute. Pourtant, la défense de Bill Laimbeer était bien loin d’être illégale. Même Pat Riley le reconnaîtra quelques années après.

« Kareem a eu un coup de sifflet pour une faute inexistante sur son skyhook. Il n’avait pas le choix, il devrait mettre les deux lancers-francs. Il les a mis et nous sommes allés au Game 7. »

Le coach des Lakers a tout dit. Les Lakers l’emportent 103-102 et privent Isiah Thomas d’un exploit majuscule et les Pistons d’une bague.

Ces derniers auront le sentiment d’avoir été volés et la performance de le meneur est logiquement moins forte à cause de la défaite alors même que c’est une prestation historique, une des plus grandes de l’histoire à ce niveau.

Il reste le Game 7, mais avec la blessure d’Isiah Thomas, comment lutter face au « Showtime » ? Le meneur sera-t-il sur le parquet pour le match le plus important de sa carrière ?

« Si je peux ne serait-ce que marcher, je vais essayer de jouer. Mais je ne promets rien », annonce-t-il. « On a évoqué une infiltration, mais tous ceux qui m’ont donné leur avis assurent que ce n’est pas dans mon intérêt. »

Chuck Daly a déjà une partie de la réponse : « Si on était en saison régulière, je pense qu’il prendrait pour une semaine à dix jours d’infirmerie. 99 % des joueurs ne pourrait pas jouer. »

Finalement, Isiah Thomas sera bien en tenue. Sa cheville est douloureuse mais il parvient à marquer 10 points en première mi-temps. Sauf que la pause va briser sa dynamique, il n’est plus chaud, sa cheville le torture.

Il est maladroit (4/12 au shoot) et n’a pas l’impact des matches précédents. Les Lakers finiront par remporter la rencontre donc le titre (108-105).