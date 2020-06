Thabo Sefolosha pointe du doigt les inégalités du système judiciaire américain

En avril 2015, alors que l’ex-joueur NBA Chris Copeland est victime d’une agression à l’arme blanche à la sortie d’une boîte de nuit new-yorkaise, Thabo Sefolosha a goûté aux méthodes musclées de la police américaine.

Durant le procès qu’il a ensuite remporté face à la police de New York, il s’est également rendu compte du « deux poids, deux mesures » du système judiciaire américain. Comme le disait Jean de la Fontaine, il y a à peine plus de 300 ans, « selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »

« J’ai aussi réalisé la chance que j’avais d’avoir cette option, de dire : ‘Non, je ne prends pas cet accord. Je me bats pour l’affaire’. Tout le monde n’a pas cette possibilité »

Son expérience le conforte dans l’idée que si George Floyd avait été un homme riche disposant des services du meilleur avocat de la ville, « cet incident se serait déroulé très différemment. C’est ce que je ne peux pas accepter ».

Durant ses démêlées avec la justice, alors qu’il avait été à l’origine accusé d’obstruction à l’administration publique, troubles à l’ordre public et refus d’obtempérer, Thabo Sefolosha a également pris connaissance du principe de « négociation de peine », qui peut réduire la condamnation (et les frais de justice) en échange d’un aveu de culpabilité.

Un procédé – généralisé aux États-Unis – scandaleux pour Thabo Sefolosha, qui n’a pas hésité à mettre la suite de sa carrière sur la table pour aller au bout du processus, et finalement être relaxé de tous les chefs d’accusation.

« Je ne savais pas vraiment en détail ce qui se passait dans des cas comme celui-ci » a-t-il glissé. « Mon avocat (Alex Spiro) me guidait à travers les étapes. Une fois que j’ai compris, ce qu’était la négociation de peine, j’ai dit : « Je ne fais pas ça. Je ne peux pas laisser mettre tout ça sous le tapis et admettre une part de culpabilité ». Je n’étais absolument pas d’accord avec ça. J’ai aussi réalisé la chance que j’avais d’avoir cette option, de dire : « Non, je ne prends pas cet accord. Je me bats pour l’affaire ». Tout le monde n’a pas cette possibilité. »

« Beaucoup de gens n’ont pas la chance que j’ai eue d’être représenté, d’avoir un grand avocat. Malheureusement, c’est ce qu’il faut en Amérique pour l’emporter »

La procédure lui a coûté en énergie et bien sûr en dollars, mais non seulement le joueur de Houston a remporté son procès, mais il a été dédommagé de 4 millions de dollars qu’il a en grande partie redistribués à l’association « Gideon’s Promise », en charge de la formation et l’accompagnement des avocats commis d’office, ceux qui défendent les personnes qui n’ont pas les moyens d’avoir recours aux services d’un avocat.

« En passant en revue toutes les différentes étapes, depuis le moment où je me trouvais au commissariat après mon arrestation, où j’ai entendu leurs conversations, où la police a rédigé le rapport, jusqu’au moment où je me suis retrouvé devant un jury … Tout ce processus m’a fait prendre conscience qu’il est facile pour les gens d’être considérés comme un simple numéro. Le procureur, la façon dont il fait son travail, c’est une question de chiffres. Dans mon cas, le procureur a, dès le début, parlé de la façon dont je faisais ceci et cela, en essayant d’influencer le jury pour qu’il me voit d’une certaine façon, alors que son rôle devrait être d’essayer de découvrir la vérité. À la fin, j’ai pensé : ‘Beaucoup de gens n’ont pas la chance que j’ai eue d’être représenté, d’avoir un grand avocat’. Malheureusement, c’est ce qu’il faut en Amérique pour l’emporter, alors je voulais essayer d’apporter ma contribution en me basant sur ce que j’avais appris. »

Dans la grande majorité des affaires similaires à celles vécues par Thabo Sefolosha, les accusés ont recours à l’aveu de culpabilité, dans l’incapacité financière de prouver leur innocence et de faire face au système et à des délais aussi lourds. Les peines sont peut-être ainsi réduites mais n’empêchent pas de passer par la case prison.

« J’ai beaucoup pensé à eux, » a-t-il poursuivi. « Je suis aux États-Unis depuis 14 ans et j’ai rencontré beaucoup de ces gens. Pour la seule raison qu’ils sont noirs en Amérique, ils ont cette conséquence pour le reste de leur vie. Je comprends pourquoi les gens sont en colère. C’est une partie du système que les gens ne voient pas vraiment. Tous ces gens qui se retrouvent en prison sans raison, et l’effet que ça peut avoir sur leurs familles. »