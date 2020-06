La mort de George Floyd ravive de douloureux souvenirs chez Thabo Sefolosha

Il y a cinq ans, à la sortie d’un club de New York, Thabo Sefolosha et Pero Antic étaient violemment interpelés par des policiers. Une interpellation si violente que le Suisse avait du être opéré d’une fracture du péroné et d’une déchirure d’un ligament de la cheville : saison terminée à quelques jours des playoffs, et six mois de convalescence.

Acquitté au pénal par la justice, l’ancien joueur d’Atlanta avait par la suite porté plainte contre la police new-yorkaise, et obtenu une indemnisation à hauteur de 4 millions de dollars dont il avait versé une partie à une association de soutien des défenseurs publics, les juristes chargés d’aider les communautés les plus défavorisées lors de leur instruction judiciaire.

Cinq ans plus tard, la « blessure » est toujours là et les images de la mort de George Floyd ont ravivé sa douleur. « J’étais juste horrifié parce que j’ai vu. Ça aurait pu être moi » témoigne le Suisse, interrogé par l’AP. « Ça me rend dingue. On est en 2020. Personne ne devrait vivre ça, surtout après tout ce que le peuple noir a sacrifié pour les États-Unis. Le peuple noir s’est tellement sacrifié et a fait tellement pour ce pays. Ça fait mal de voir ça. »

» Je pense vraiment que ça fait partie d’une culture où c’est plus profond que de simples brebis galeuses »

À ceux qui disent que ces quatre policiers ne sont que des « brebis galeuses » de la police, et qu’il ne faut pas mettre tous les policiers dans le même sac, Thabo Sefolosha leur répond : « Les gens disent qu’ils ne s’agit que de quelques brebis galeuses. Mais vous savez, de mon expérience et de ce que je vois, je pense que c’est plus profond que ça d’un point de vue culturel, et que c’est profondément enraciné. C’est simplement mon point de vue en toute franchise. Je pense vraiment que ça fait partie d’une culture où c’est plus profond que de simples brebis galeuses. »

Il y a cinq ans, après son interpellation, Thabo Sefolosha avait d’abord dû se défendre puisque la police avait porté plainte contre lui et Paro Antic, et ce n’est qu’après qu’ils avaient pu attaquer à leur tour.

« Cela m’a beaucoup changé, notamment dans la façon dont je vois l’application de la loi dans ce pays, et la façon dont je vois l’ensemble du système judiciaire. Je suis allé au tribunal et j’ai dû faire tout cela pour prouver mon innocence. Cela m’a vraiment plongé dans le système et je suis sceptique à l’égard de l’ensemble du système. »

« Trois êtres humains avec un insigne ont regardé un autre être humain tuer quelqu’un »

Ce qu’il espère tout de même, c’est que des policiers puissent un jour oublier leur insigne et se révolter contre l’attitude et la violence d’un collègue. Ce qui n’a pas été le cas à Minneapolis…

« Vous voyez ce qu’il s’est passé dans le Minnesota où trois êtres humains avec un insigne ont regardé un autre être humain tuer quelqu’un » conclut-il. « Et au lieu de dire : « OK, c’est mon devoir en tant qu’être humain », leur devoir était plutôt de ne pas interférer avec l’autre officier et de dire : « Nous formons un clan, nous restons unis quoi qu’il arrive ». Cela devrait être l’inverse. »