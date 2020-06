Jaylen Hoard veut poursuivre son aventure NBA à Portland

Bon en G-League avec 16.2 points à 52 % de réussite au shoot et 6.8 rebonds de moyenne, Jaylen Hoard a eu le droit à treize sorties en NBA pour sa première année chez les professionnels.

Même si les Blazers sont encore en course et seront invités à Disney World, sa saison est sans doute terminée. Lui-même l’a confirmé dans les colonnes de L’Équipe.

« Je suis encore sous contrat jusqu’en septembre », rappelle-t-il. « Là, vu qu’il y a une limite de joueurs à la reprise, ils ne vont pas forcément nous rappeler avec Moses Brown, l’autre « two-way contract ». Mais je sais que le GM a parlé avec mon agent et qu’ils ont dit que ce choix n’avait rien à voir avec les négociations. Ils ne mettent pas de terme à mon contrat. »

Ce qui est une bonne nouvelle pour lui puisque c’est son rêve de rester en NBA et chez les Blazers.

« Signer un contrat officiel, avec Portland si possible », livre-t-il quand on lui demande son objectif à court terme. « La NBA, c’est mon rêve. Au niveau de l’organisation, du staff, de l’environnement, il n’y a rien à redire à Portland. Il n’y a que de bonnes personnes, un super environnement. C’est la première franchise qui m’a offert l’opportunité de jouer. Ils m’ont traité comme si j’étais un joueur de la rotation. Ils me respectent. »

En attendant de « devenir un grand joueur NBA et d’intégrer l’équipe de France« , son objectif à long terme, l’ailier estime avoir fait en partie son trou dans l’Oregon.

« Petit à petit, j’ai trouvé ma place. Ils ont vu que je pouvais bien jouer, que je travaillais bien, que je prenais les entraînements très au sérieux. Je fais des séances en plus avec les coaches et, du coup, j’ai gagné leur confiance. Ma relation avec Terry Stotts s’est améliorée. Même en étant jeune, je me comporte comme un professionnel et ça leur a plu. »