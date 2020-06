Avec Clint Capela à ses côtés, John Collins veut devenir « point-forward »

Avec ses qualités athlétiques et la présence à ses côtés de Trae Young, excellent passeur, John Collins est très souvent à la réception et à la conclusion des alley-oops. La saison prochaine, il voudra en être à l’origine.

Pourquoi ? Parce qu’il va évoluer avec un pivot classique, Clint Capela. L’ancien joueur des Rockets est une machine à attraper des passes lobées, les Rockets l’ont prouvé, et John Collins veut le faire briller.

« Avoir un autre joueur aussi athlétique que moi, ce sera incroyable de lui lancer des ballons », annonce-t-il à l’AJC. « Je travaille sur ces passes lobées. J’aime en faire, donc on va parler le même langage. »

« Faire jouer les autres, c’est mon prochain défi »

Du haut de ses 2m06, John Collins pourrait se retrouver dans un rôle d’ailier-fort mobile, bon passeur qui peut évoluer aux côtés d’un grand. C’est ce qu’il souhaite à l’avenir.

« Faire jouer les autres, c’est mon prochain défi. Je peux bien évidemment être meilleur en défense, améliorer mon intensité, mais créer des shoots pour les autres, ça va profiter à tout le monde. La maîtrise du ballon sera aussi importante. Je regarde des vidéos pour savoir comment chacun aime recevoir la balle. »

Pour John Collins, Clint Capela résout deux problèmes : déjà, c’est un joueur qui peut recevoir ses passes, et ensuite, qui peut s’occuper des grands intérieurs.

« La taille, ça ne s’invente pas. Je ne peux pas être plus grand que Joel Embiid, Steven Adams ou Aron Baynes. C’est quasiment impossible. Je fais de mon mieux quand je dois le faire ou quand on joue « small ball ». La présence de Clint va me permettre de revenir à mon poste naturel. »