Les Lakers 2002 devant les Warriors 2017 dans le panthéon de Richard Jefferson

Durant sa riche et solide carrière de 17 saisons, terminée depuis octobre 2018, Richard Jefferson a croisé la route de plusieurs très grandes équipes, notamment en Finals.

Le rookie des Nets qu’il fut a chuté face aux Lakers de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant en 2002, puis contre les Spurs de Tim Duncan en 2003, et enfin en 2017 contre les Warriors de Stephen Curry et Kevin Durant.

Témoin de l’évolution du basket NBA ces dernières années, il a donc un œil avisé pour comparer, si cela est possible, les grandes équipes des années 2000 et 2010. Si bien que, quand on lui demande quelle est la plus forte équipe qu’il a affrontée, il répond Los Angeles. Pour une raison simple.

« Bien sûr que les Spurs et les Warriors étaient des grandes formations », commence-t-il. « Mais il y a Shaquille O’Neal. Très souvent, les Warriors, avec leur « small ball », défendent en multipliant les changements. Stephen Curry se retrouve sur un joueur plus grand et c’est alors qu’ils effectuent un changement pour permettre à Draymond Green, Kevin Durant ou Harrison Barnes de venir s’en occuper. C’est là tout le problème. Cette incroyable défense fonctionne très bien car les joueurs dominants au poste n’existent plus, ou quasiment plus. »

Quelle réponse pour le « small ball » face à un tel monstre ?

Jouer les Lakers était mission impossible alors même que toute la ligue savait comment les hommes de Phil Jackson évoluaient. L’équation Shaq était simplement insoluble et elle forçait les autres équipes à s’adapter. En vain.

« Une fois qu’on donne la balle à Shaq, il dunke. Sa présence obligeait les équipes à posséder deux ou trois pivots car on avait alors besoin de ces intérieurs. Leurs fautes étaient nécessaires, il était tellement dominant. Donc, quelle conséquence pour l’équipe adverse ? Elle ne peut pas jouer petit, car elle a besoin de deux voire trois grands. Un seul, ça ne suffit pas. Le système Mike D’Antoni n’aurait jamais fonctionné. P.J. Tucker aurait abandonné s’il avait dû défendre sur Shaq pendant toute une série. »

Des Lakers qui ont sweepé les Nets en 2002 ou des Warriors qui ont remporté le titre 4-1 contre les Cavaliers en 2017, le champion 2016 donne donc sa préférence aux premiers.

« Voilà pourquoi les Lakers sont la meilleure équipe que j’ai affrontée, la meilleure que j’aie vue. Après, Golden State en 2017 avec Kevin Durant, c’est vraiment très proche. Mais j’attends encore de savoir quel plan de jeu ils auraient pu mettre en place face à Shaquille O’Neal. »