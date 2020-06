Le contrat de Joel Embiid devient intégralement garanti

Le doute qui planait autour du contrat de Joel Embiid, paraphé en 2017, n’est plus qu’un lointain souvenir puisqu’il est maintenant garanti intégralement. Jusqu’à présent, il ne l’était que partiellement en raison des pépins physiques qui ont émaillé ses premières années dans la ligue.

Pour débloquer les 94 millions de dollars qu’il devait toucher entre les exercices 2020-21 et 2022-23, il fallait que le Camerounais dispute au moins 1 650 minutes lors de trois saisons d’affilée (ou trois des quatre premières), à compter de la campagne 2017-18. Problème : après en avoir joué 1 912 en 2017-18 et 2 154 en 2018-19, la suspension du jeu en mars dernier l’avait limité à 1 329 minutes en 2019-20.

Heureusement pour Joel Embiid, circonstances exceptionnelles oblige, la NBA et le syndicat des joueurs sont tombés d’accord pour considérer le 11 mars comme date de fin de la saison régulière et utiliser plutôt une méthode de calcul au prorata. Une information rapportée par ESPN, dont nous avons déjà parlé hier, et qui signifie qu’avec ce système, le pivot de 26 ans est éligible aux critères requis.

Car, au lieu de prendre part à 1 650 minutes, il se devait d’en disputer au moins 1 308. Ce qui est chose faite.

Une chose est sûre, cette nouvelle devrait faire d’autres heureux dans la ligue puisque de nombreuses primes, plus ou moins originales, dépendent du nombre de minutes et de matchs joués.