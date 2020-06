La présidente du syndicat des joueurs cherche à concilier reprise de la saison et mobilisation sociale

C’est l’une des images les plus puissantes de l’histoire des Jeux olympiques. En 1968 à Mexico, John Carlos et Tommie Smith grimpaient sur le podium olympique, têtes baissées et mains gantées en l’air, lors de l’hymne national. Un geste hautement politique pour dénoncer la ségrégation raciale. Cet exemple, Michele Roberts l’a remis en tête des joueurs NBA ces derniers jours.

Ces derniers ont passé le week-end à échanger sur l’influence qu’ils peuvent avoir sur la mouvance « Black Lives Matter ». Et si cette influence implique, ou non comme le pense Kyrie Irving, une reprise du championnat.

« Ce n’est pas une question de jouer ou non, » estime la responsable du syndicat. « La question est plutôt de savoir si le fait de jouer à nouveau nuit à un mouvement que nous soutenons pleinement et sans équivoque. Et de savoir si le jeu peut en fait mettre en évidence, encourager et renforcer ce mouvement ? Ils parlaient de cette question. Ils ne se disputent pas autour du sujet mais en parlent. »

C’est justement en citant l’exemple de Mexico 1968 que Michele Roberts a rappelé que les deux athlètes montés sur le podium cette année-là avaient dû participer à la course sur 200 mètres et la gagner. Sous-entendu que les joueurs auraient tout intérêt à reprendre le jeu pour faire entendre leur voix sur la scène nationale.

Des bonus au prorata, le guide sanitaire bientôt publié…

Pour autant, Michele Roberts a appelé à ce que chaque joueur prenne la décision, d’un retour aux parquets ou non, de façon personnelle. ESPN confirme que certains joueurs envisagent bien de ne pas se rendre à Orlando, mais rien n’indique pour l’instant que cette tendance puisse compromettre les plans de retour, déjà approuvés.

La NBA préparerait la sortie de deux documents destinés aux équipes pour cette semaine : une lettre d’accord permettant les modifications de la convention collective pour tenir compte du redémarrage de la saison avec 22 équipes. Ainsi qu’un manuel sur la santé et de sécurité de 125 pages, détaillant les protocoles étape par étape des séances d’entraînement de juin, jusqu’aux playoffs qui doivent se terminer en octobre.

Un autre document, finalisé ces derniers jours, prévoit par ailleurs que la NBA calculera au prorata les primes de performance, en arrêtant à la date du 11 mars dernier, jour de la suspension, comme date de fin de saison. Les matches de saison régulière à Orlando ne rentreront pas en compte. Une bonne nouvelle pour certains joueurs chez qui ces bonus de contrat peuvent rapporter gros.

Certains s’interrogent sur les conditions d’accueil à Orlando, et si une vedette et un « role player » auront le droit au même traitement en termes de quarantaine. La ligue et le syndicat auraient insisté que oui.

Mais la voix des superstars pèse logiquement davantage que celles des autres. Selon ESPN, LeBron James est favorable à une reprise pour peser dans le débat public. « Si LeBron James a dit qu’il jouait, on joue tous », a par exemple tweeté Patrick Beverley, sans qu’on connaisse le degré d’ironie dans ses mots… Ces questions vont continuer d’agiter la ligue et ses acteurs.