Une carte de Zion Williamson atteint quasiment les 100 000 dollars aux enchères

Difficile de s’y retrouver dans le business des cartes NBA, mais c’est un petit évènement que de voir une carte tirée à 99 exemplaires de Zion Williamson (Rookie Patch Autographs) atteindre le prix de 99 800 dollars aux enchères.

À titre de comparaison, le record en matière de carte avait été battu en février avec un combo Michael Jordan/LeBron James à 900 000 dollars, mais le précédent était de 500 000 dollars, pour une carte de Lew Alcindor. Récemment, une autre de LeBron James achetée 7 000 dollars en 2016 a été revendue 57 000 dollars, et une de Michael Jordan a frôlé les 100 000 dollars quand une autre de Kobe Bryant a dépassé les 110 000 dollars.

Les éditions et le nombre de tirages influencent la cote de tous ces objets, mais ces chiffres donnent une idée de l’intérêt pour le rookie des Pelicans dans le domaine. C’est donc un énorme investissement sur le jeune Pelican qui, plombé par une blessure au genou, a à peine commencé à confirmer son potentiel en NBA : il affichait 23.6 points et 6.8 rebonds de moyenne en 30 minutes et seulement 19 matchs, en attendant ceux qu’il disputera à Orlando.